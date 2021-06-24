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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı

ADANA - Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktı

- İki grup arasında yaşanan tartışma - Bir kişinin araca sopayla vurması - Araçtan önce Z.G, daha sonra kardeşi M.G'nin ellerinde tabancayla çıkması - Z.G'nin A.T. ile kavga etmesi - Silahla ateş açılmasıyla A.T'nin yaralanması - Z.G. ile başka birinin kavga etmesi - Bir kişinin ateş açmasıyla kavga edenlerden Z.G'nin vurulup yere düşmesi - Elinde silah bulunan iki kişinin uzaklaşması Adana 'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın kamera kaydı ortaya çıktıADANA (AA) - Adana 'da, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Seyhan ilçesinde, 25 Mayıs'ta Z.G’nin öldüğü, A.T'nin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında iki grup arasında tartışma yaşanması ve silahlı kavga görülüyor.Gülbahçesi Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Z.G. hayatını kaybetmiş, A.T. yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan maktulün kardeşi M.G. ile M.H. ve H.G. tutuklanmıştı.

Kamera Kaydı Silahlı Kavga Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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