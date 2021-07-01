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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ADANA - Apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

- Zanlının hırsızlık yaparken güvenlik kamerası kaydı Adana 'da apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde apartman, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.Akdeniz, Özgür ve Yamaçlı mahallelerindeki 3 apartman, 2 araç ve iş yerinden, elektrik kablosu, inşaat malzemesi, 2 bin lira, çeşitli elektrikli aletler ve 2 dizüstü bilgisayar çalındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden A.D. (34) olduğunu belirlediği zanlıyı, Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakaladı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, zanlının 2 apartman ve bir araca hırsızlık amacıyla girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Elektrik Kablosu Güvenlik Kamerası İnşaat Malzemesi Dizüstü Bilgisayar Hırsız 

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