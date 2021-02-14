Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Acılı ailelerin adli tıp önündeki acı bekleyişi sürüyor

Şehit yakınlarının adli tıptan çıkışları

Adli Tıp Şehit Aileleri Teröristler Acı Bekleyiş Kışla 

-detaylar
-Bakan yardımcısı ve beraberindekilerin adlı tıpa gelişleri
-detaylar
-Şehit yakınlarının adli tıptan çıkması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşların otopsi işlemleri sürüyor. Çocukları PKK’nın elinde olan ailelerin ise kimlik tespitleri sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzey’inde gerçekleştirilen harekatta bir mağara da şehit edilmiş olarak bulunan 13 polise askerin otopsi işlemleri Malatya’da devam ediyor. Şehitlerden Malatyalı Astsubay Semih Özbey’in naaşı işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedilirken, aileleri tarafından kimlik tespitleri yapılan şehitlerin cenazeleri ise Şehir Mezarlığı Morguna kaldırılıyor. Kimlikleri tespit edilen 10 şehidin naaşlarının Malatya Şehir Mezarlığı Morguna kaldırılırken, çocukları tespit eden aileler ise gözyaşlarına boğuldu. Terör örgütüne lanet okuyan aileler güçlükle ayakta durabildi. Bu arada Şehit Semih Özbey’in cenaze töreninin ardından Adli Tıp Grup Başkanlığına gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ta burada bekleyen şehit ailelerine taziyede bulundu. Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin ise Şehir Mezarlığı’ndaki cenaze işlemlerinin ardından memleketlerine yollanacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı