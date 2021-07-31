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Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman’da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman’da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

Açık bırakılan cam pahalıya mal oldu... Batman’da park halindeki araçta yapılan hırsızlık anı kamerada

- Park halinde duran kamyonetten detay

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-- Etraftaki insanlardan ve araçlardan detay
-- Hırsızın, hırsızlık yaptığı andan detay
-- Hırsızın eşyaları arabadan çalıp kaçmasından detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'da park halindeki kamyonetin açık camından hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde belediye kavşağında gerçekleşti. Kamyonetini belediye kavşağına park eden vatandaş camları açık unutunca aracın içindeki değerli eşyaları fark eden hırsız, etrafta bulunan insanlara aldırmadan eşyaları çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (AK-AKK-Y)
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