Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Vücudunun çeşitli yerlerini yaralayan vatandaşların hastaneye giriş ve çıkışların görüntü

Hastane Acemi Kasap Gesi Uttu Kışla 

-Hastane giriş ve çıkışından detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Kurban Bayramın ilk saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayan kasap ve vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmeye başladı.
Eskişehir’de önceki kurban bayramlarında olduğu gibi bu bayram da acemi kasaplar kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerini yaralayarak soluğu en yakın hastanede aldı. Genellikle el ve kol bölgesini kestirdiği gözlenen acemi kasaplar, tedavilerinin ardından sargılı bir biçimde evlerinin yolunu tuttu. Öte yandan şehrin çeşitli hastanelerinde sabahtan öğle saatlerine kadar acemi kasaplardan dolayı zaman zaman yoğunluk yaşandığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı