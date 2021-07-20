Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Acemi kasaplar kurban yerine kendini kesti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar kurban yerine kendini kesti

Acemi kasaplar kurban yerine kendini kesti

ACEMİ KASAPLARDAN GÖRÜNTÜ

Hastane Acemi Kasap Kurban Kesimi Altın 

-HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanede tedavi altına alındı. Zonguldak’ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar kendilerini kesti. Bayramın ilk gününde kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini kesen acemi 12 kasap başvurdu. Doktorlar tarafından acemi kasaplara ilk yardım müdahalesi yapılarak tedavi edildi.
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı