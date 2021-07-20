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Acemi kasaplar kendilerini kestiler
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar kendilerini kestiler

Acemi kasaplar kendilerini kestiler

Baltayla yaralananın ambulanstan sedye ile indirilmesi

Acil Servis Kurbanlık Hayvan Hastane Acemi Kasap Hayvan 

-Hastaneye gidişi
-Kendini kesen diğer acemi kasaplar
-Baltayla yaralan ile röportaj
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da bayramın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.Samsun'da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.
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