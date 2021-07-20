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Acemi kasaplar kendilerini kesti
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar kendilerini kesti

Acemi kasaplar kendilerini kesti

Acemi kasapların hastaneye gelmesi

Yüzme Hastane Acemi Kasap Bayram Namazı 

-Acemi kasapların olayı anlatması
-detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.
Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlattı.
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