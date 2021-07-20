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Acemi kasaplar hastaneye koştu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar hastaneye koştu

Acemi kasaplar hastaneye koştu

Acemi kasaplardan görüntüler

Hastane Kaçan Kurbanlık Acemi Kasap 

-Kesilen bölgelerden görüntüler
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Röpler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı. Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye’de, olduğu gibi Adıyaman’da da, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.
Bazı vatandaşlar ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandı. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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