Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Hastaneden ve ambulanstan detaylar

Hastane Acemi Kasap Uttu Hayvan 

-Yaralıların hastaneye gelmesi
-Yaralı vatandaşın nasıl yaralandığını anlatması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti. Erzincan’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 17’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı