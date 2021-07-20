Acemi kasaplar hastanelik oldu



- Malatya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular.Malatya’da her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da hastane önünde bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular. Kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiler.Kurbanlık hayvan keserken bir yerlerini kesen vatandaşlar, kazara yaralandıklarını ifade ettiler. TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servisi acemi kasaplarla doldu taştı.Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurbanlık hayvanların kesimine başlandı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan kurban kesimi gün boyunca sürdü. Kurbanlık hayvanlarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar soluğu hastanede aldı. Hastane acil girişi de acemi kasaplarla doldu taştıAcemiliklerinin kurbanı oldularÇerkezköy Devlet Hastanesi’nde Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluk yaşandı. Bayram Namazı sonrası kurbanlık hayvanlarını kesmeye giden vatandaşlar acemiliklerinin kurbanı oldu. Kimisi kolunu keserken, kimisi durumu ufak sıyrıklarla atlattı. Öte yandan öğlen saatlerinde devlet hastanesinde acemi kasaplar yoğunluk yaşattı. İlk kez kurban kesen vatandaşların yanında uzun yıllar kasaplık yapan vatandaşlar da kurban kesiminde kendisini yaraladı. İlk tedavilerini devlet hastanesinde olan vatandaşlar tekrar kurbanlıklarının yanına gitti. UŞAK



- Uşak’ta kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan çok sayıda acemi kasap, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın etti.Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Uşak’ta da birçok kişi kurban kesti. Her sene olduğu gibi bu sene de acemi kasap vatandaşlar kendilerini farklı yerlerden yaraladı. Yalanan vatandaşlar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne akın etti. Kurbanı parçalarken elini kesen İslam Kocagöz, eline 5 dikiş atıldığını belirtti.

Kocagöz, vatandaşlara bıçakların kaygan olabileceği için peçeteyle tutmalarını tavsiye etti. Hastanede yapılan tedavilerin ardından yaralı vatandaşlar kısa süre içerisinde taburcu edildi. ÇORUM



- Çorum’da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini de kesen acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı. Kurban kesimi sırasında 2 kişinin parmağı koptu.Sabah saatlerinden başlayarak saat 12.00'a kadar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 200'ün üzerinde vatandaşın kurban kesimi esnasında yaralandıkları için başvurduğu öğrenildi.Öte yandan kurban kesimi esnasında iki kişininde parmağı koptu. Kopan parmaklarını buz ile muhafaza altına alan iki kurbancı, kendi imkanları ile hastaneye gelerek acil serviste müdahaleye alındı. GAZİANTEP



- Gaziantep’te kurban kesimi sırasında el ve kollarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de birçok kişi tarafından kurban kesimleri yapıldı. Kurban kesimleri sırasında el ve kollarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelik oldu. Kurban darbesi ve bıçaklarla yaralanan acemi kasaplar, hastanede yapılan tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu edilerek evlerine gönderildi. DÜZCE



- Düzce'de kurban keserken yanlışlıkla bacağını kesen vatandaş, acil servisin önünde bekleyen kameraları görünce hastaneden çıkmak istemedi. Duvarların arkasına saklanan acemi kasabın yardımına arkadaşı koştu.Sabah saatlerinde kurbanlarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar hastanelik oldu. 33 vatandaş, kentteki çeşitli hastanelere kesi ve yaralanma şikayetiyle başvurdu. Acemi kasaplar, ellerinde ve bacaklarında bandajlarla Düzce’deki hastanelerin acil servislerine akın etti.Hastaneden çıkmak istemediKurban keserken bacağını kesen bir vatandaş ise tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarken kapı önünde kameraları görünce hastane duvarlarına saklandı. Arkadaşının yanına giderek, hastaneden çıkarttığı yaralı vatandaş, güçlükle yürüyerek hastaneden çıktı.

