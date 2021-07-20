Acemi kasaplar hastanelik oldu

-Hastaneden detaylar -Yaralı ile röportaj -Detay görüntüler
( KIRIKKALE ) KIRIKKALE
- Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 28 kişi hastaneye başvurdu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar, hastanelere başvurdu. Kırıkkale'de bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 28 kişi hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
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