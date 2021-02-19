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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara böyle saldırdı

Aç kalan kurt ağıldaki koyunlara böyle saldırdı

Kurttan görüntü

Kamera Güvenlik Kamerası Hayvancılık Saldırı Hayvan 

-Kurdun koyunları kovalamasından görüntü
-Kurtun koyunu yakalamasından görüntü
-Ağıl sahibinin ağıla gelmesinden görüntü
-Işıktan kaçan kurttan görüntü

( DENİZLİ )- Ağıla giren kurt, 2 koyunu telef edeceği sırada ağıl sahibinden kaçtı DENİZLİ

- Denizli’nin Bekilli ilçesinde aç kalan kurt, ağılda bulunan koyunlara saldırdı. Saldırı neticesinde 2 koyun yaralandı. Kurtların saldırma anı ise kameraya yansıdı. Olay, Bekilli ilçesi Kutlubey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hayvancılık işleri yapan 35 yaşındaki Soner Cura’ya ait ağıla bir kurt girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurt, bir süre kovaladıktan sonra bir koyunu sıkıştırdı. Gelen sesler üzerine ağıl sahibi Cura, koyunların bulunduğu alanı kontrol etmeye çıktığında kurdun kaçtığını söyledi.

Kurdun saldırısı kameraya yansıdı Kurdun ağıldaki koyunlara saldırdığı anlar kameraya anbean yansıdı. Ağılda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, bir kurt ağılın içerisine girerek koyunların çevresinde dolaştı. Hayvanları kovaladıktan sonra bir koyunu yakalıyor. Kurt, kaçmaya çalışan koyunu sürükledikten sonra boğmaya çalışıyor. Bu sırada diğer koyunlar kaçarken, koyun kurtulmaya çalışıyor. Yakaladığı 2 koyunu yaralayan kurt, bir süre sonra ağıl sahibinin gelmesi ile ışıktan dolayı kaçıyor.
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