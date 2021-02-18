Aç kalan ayı köye indi, bal yemliğine daldı

-ayının dağdan inme görüntüleri

-vatandaş kamerası

-detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce’de yiyecek bulmak için köye inen ayı, bal yemliğine girerek çok sayıda bal kovanını tahrip etti. Kovanlara dadanan ayı ise bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Düzce’de aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ormanlarda yaban hayatı yemlerken, Düzce’nin Gümüşova ilçesinde aç kalan ayı yiyecek bulmak için köye indi. Yongalık köyünde bal yemliğine dadanan ayı bir çok bal kovanını tahrip etti. Bal yemliğine dadanan ayıyı, güvenlik kamerası ve bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde köye inen ayı önce bir bal yemliğine giriyor. Daha sonra bal kovanlarının olduğu yere geçen ayı, bir süre sonra yemlikten çıkmaya çalışıyor.



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