Abdurrahim Albayrak’tan Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

( İSTANBUL )



- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, evinde yeni yıl kutlama sırasında yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparak, “2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim” dedi.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmış ve Ulus'taki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler, idari ekip ve takım kaptanı Arda Turan, Omar Elabdellaoui'nin yanında hastanede bekliyor. Hastane önünde basın açıklaması yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Omar Elabdellaoui sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdi. “Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir, bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” Olayın ardından sosyal medyada futbolcunun yaralı halinin fotoğrafını paylaşılmasına tepki gösteren Albayrak, “2020 yılını son dakikalarında yine böyle talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük ama bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sitede ambulans Omar’ın başına gelen bu talihsiz kaza, sitenin ambulans görevlisi bir resim çekip sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar ayıptır günahtır bu insanın 3 tane çocuğu vardır, Galatasaray’ın 30 milyon taraftarı vardır. Bu arkadaşın ülkesinde milyonlarca seven dostları, ailesi vardır. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir. Olabilir mi böyle bir şey, ayıp değil mi, günah değil mi? Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem kulüp olarak hem Omar’ın ailesi adına takipçisi olacağız, bunun peşini bırakmayacağız. Bu kadar olamaz, yazıktır, günahtır. Bakın biz burada olayı duyar duymaz, başta Fatih Hocam olmak üzere bütün arkadaşlarımız geldiler, hepimiz buradayız. Bütün insanlar televizyonun başında merak ediyorlar. Şimdi bakıyoruz, sosyal medyada bir resim servis edilmiş, çok üzüldüm” dedi.

“2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı “ Olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik bilgiler veren Albayrak, “Omar evet elinde bir havai fişek patlamıştır. Kendisini tamamen bütün şeyler olurken, hocamızla beraber başındaydık. Şimdi gözlerinin içi yıkanacak, tam net bulgular ortaya çıksın diye, bütün doktor arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah’ın izniyle gözleri yıkansın, netice ortaya çıkacak. Doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara cevap verebiliyor. 2020 bütün dünyaya nasıl şansız bir yıl olduysa, Galatasaray şansız bir olay yaşadı. Allah beterin beterinden korusun diyelim” diye konuştu.

“İçimiz yandı, içimize bu akşam ateş düştü” Bilincinin açık olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Abdurrahim Albayrak, “Bilinci açık, bende konuştum kendisiyle, çok teşekkür ediyorum dedi.

Hatta evine ailesine de kulüpten arkadaşlarımız gittiler, onlara yardımcı olması için. Kulüp olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. O bizim canımız ciğerimizdir. İçimiz yandı, içimize bu akşam ateş düştü. Herkes çoluğuyla çocuğuyla yılbaşı kutlar ama biz teknik heyet olarak hepimiz yoğun bakımın kapısında yılbaşını kutladık. Dediğimiz gibi beterin beteri var. Zannediyorum ki 21.00’e veya 22.00’a çeyrek kala falan bu havai fişek herhalde fırlatmak için olmuş galiba. Kendisiyle detaylı konuşmaya giremedik, bazı yerde sağlığıyla ilgili konuşacağız. Ama kendi aralarında nasıl olduğunu bilemeyiz ama böyle talihsiz bir kaza olmuş” şeklinde konuştu.





