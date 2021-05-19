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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Abdest alan şahsın ceketindeki parayı böyle çaldı

Abdest alan şahsın ceketindeki parayı böyle çaldı

Şadırvanda abdest alanlar

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Abdest alan şahsın parasının çalınması
-Şüphelilerin adliye çıkartılması
-detaylar

( GÜMÜŞHANE ) -- Gümüşhane’de çaldılar Trabzon’da yakalandılar- O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’de meydana gelen hırsızlık olayında abdest almaya çalışan bir kişinin muslukçuluk yöntemiyle parasını çalanlar polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Kemaliye Camii şadırvanında abdest alan Z.Ş’nin muslukçuluk yöntemiyle parasını çalanlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şahıslar, Trabzon’da yakalanarak Gümüşhane’ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kemaliye Camii şadırvanında Z. Ş (69) isimli şahıs abdest aldığı esnada muslukçuluk yöntemiyle parasının çalınmasının ardından harekete geçen Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kameraları inceleyerek olayı gerçekleştiren şahısları tespit etti. Olayla ilgili şüpheliler A.T, T.Ç ve R.Ç’ nin Trabzon’da olduğu tespit edilmesinin ardından Araklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışma sonucu şahıslar yakalanarak Gümüşhane’ye getirildi.
Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (BK
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