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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- ABD'deki patlama anı kamerada

- ABD'deki patlama anı kamerada

binanın güvenlik kamerası

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı 

-evin güvenlik kamerası

( TENNESSEE ) TENNESSEE

- ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlama anı çevrede bulunan bir binanın ve bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmayı FBI'nın devraldığını duyurulurken, polis olayın "kasıtlı bir eylem" olduğuna inanıldığını açıklamıştı. Patlama anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, patlamanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü görülürken, alarmların çaldığı duyuluyor. Olay yerine yakın bir apartmanda dairesinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ise büyük bir gürültü duyulurken, patlamanın etkisiyle etrafın aydınlandığı görüldü.
Öte yandan patlamada şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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