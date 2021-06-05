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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD'de otobüsteki genç, kadın yolcunun saçlarını yaktı

- ABD'de otobüsteki genç, kadın yolcunun saçlarını yaktı

gencin kadının arka koltuğuna gelmesi

Polis Kamera Güvenlik Kamerası 

-gencin kadının saçlarını yakması
-detay

( SAN FRANCISCO ) SAN FRANCISCO

- ABD'nin San Francisco kentinde bir genç, otobüsteki 50-60 yaşlarında bir kadının saçlarını yaktı. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentindeki bir otobüste ilginç anlar yaşandı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir gencin 50-60 yaşlarındaki bir kadın yolcunun arkasındaki koltuğa oturduğu ve kadının saçlarını yaktığı görülüyor. Kadın durumu fark etmezken, kimliği belirsiz gencin aynı hareketi defalarca yaptığı kameraya yansıyor. San Francisco polisi o genci arıyor 2 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından San Francisco Polis Departmanı'ndan konuya dair açıklama geldi. Polisin ihbar üzerine olay yerine geldiği, şoförün kimliği belirsiz bir gencin, kadın yolcunun saçını yaktığını söylediği belirtildi. Gencin olay yerinden kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Gencin peşine düşen San Francisco polisi, 2 Haziran'da yaptığı yeni açıklamada ise gencin halen bulunamadığı bilgisini paylaştı. Halktan yardım isteyen polis, gencin kırmızı bir kıyafet giydiğini ve siyah bir çantası bulunduğunu belirtti.

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