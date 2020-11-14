- ABD'de Irvine kentinin ilk Müslüman Belediye Başkanı Khan Türkler ile buluştu



- ABD'nin Irvine kentinin Belediye Başkanı seçilen ve ilk siyahi Müslüman Pakistan asıllı Farrah Khan, seçimlerde kendisini destekleyen Türkler ile bir araya geldi. ABD'nin California eyaletine bağlı Irvine'de Pakistan asıllı Farrah Khan, kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçildi. Farrah Khan, California eyaletinde bir ilk olan başarısının ardından seçimlerde kendini destekleyen Türkler ile bir araya geldi. Ev sahipliğini iş adamı Ergun ve Juliana Kırlıkovalı’nın yaptığı toplantıya Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un yanı sıra Khan’ın kampanyasına aktif şekilden destek veren Doç. Dr. Ayça Altıntığ, Orange County Türk Amerikan Okulu Müdürü Elif Yıldız Bulut ile iş ve sosyal alanda toplumun önde gelen isimleri katıldı.

Farrah’ı tebrik eden Başkonsolos Oğuz, başarısının Irvine ve bölge için büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

Khan ise kampanyası sırasında Azerbaycan’ı ziyaret ettiği ve Türkler ile yakın ilişkisi olduğu için eleştirildiğini, halen resmi olarak bununla ilgili hakkında bir soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Farrah, "Ama biliyor musunuz ben ne diyorum? Gidin ve ne yapmanız gerekiyorsa yapın" ifadelerini kullandı. Khan ayrıca, ABD’de yaşayan toplulukların güvenceye ihtiyaç duyduklarında birilerinin yanlarında olduğunu bilmeleri gerektiğini söyledi.



Seçim sürecine değinen Farrah, korona virüs salgını nedeni ile seçmenlere ulaşmakta kendisinin ve diğer adayların zorlandığını, ancak ilk oy sayımından başlayarak yarışı önde götürdüğünü ve bunun çok mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Irvine’de 136 bin oy kullanıldığını ifade eden Khan, kendisinin bu oyların 56 bininden fazlasını aldığını söyledi.



“Bu kampanyada birçok şeyi başardık” diyen Khan, “Sadece ilk beyaz olmayan kadın olarak seçilmenin yanında benim için California’da büyük bir şehirde seçilen ilk Müslüman olmak da çok önemli” şeklinde konuştu.

Buluşmada Türkler tarafından Farrah’a hediyeleri takdim edildi.



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