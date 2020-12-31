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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
80 saatlik sokak kısıtlaması başladı: Taksim ve İstiklal Caddesi kapatıldı

80 saatlik sokak kısıtlaması başladı: Taksim ve İstiklal Caddesi kapatıldı

Caddeden detaylar

Polis Memuru Yılbaşı Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta Corona Virüsü 

-Zabıta memurları detay
-Polis ekipleri detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yurt gelinde 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Kısıtlamanın başlaması ile boşalan meydana turistlerin de girmesine izin verilmeyecek. Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü sebebiyle Türkiye’de yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. 80 saat boyunca kesintisiz olarak sürecek sokağa çıkma yasağı saat 21.00’de başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı önlemleri kapsamında Taksim ve İstiklal Caddesi çevresinde önlemlerini arttırdı. Ekipler kısıtlamaya saatler kala vatandaşlara anonslar yaparak meydanı ve caddeyi boşaltmasını istedi. Kısıtlamanın başlaması ile onlarca zabıta ve polis memuru İstiklal Caddesi girişinde nöbet tutmaya başladı.
Vatandaşlar tarafından boşaltılan meydana ve caddeye turistlerin de girmesine izin verilmeyecek. Polis ekipleri ise cadde ve meydan çevresinde devriye görevi yaparak önlem aldı. (EG-
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