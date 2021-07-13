Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
8 yaşındaki çocuk havuzda herkesin gözü önünde böyle boğuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
8 yaşındaki çocuk havuzda herkesin gözü önünde böyle boğuldu

8 yaşındaki çocuk havuzda herkesin gözü önünde böyle boğuldu

Yusuf Asaf’ın boğulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Yüzme Havuzu Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Beyin Ölümü 

-Yusuf Asaf’ın babası Engin Tiktaş ile fotoğrafları

( MANİSA )- Beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen küçük çocuğun boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı MANİSA

- Manisa’da özel bir yüzme havuzuna giren 8 yaşındaki bir çocuk boğuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen çocuğun boğulma anında havuzda bulunan diğer kişilerin durumu fark etmemesi dikkat çekti.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 7 Temmuz günü 8 yaşındaki Yusuf Asaf Tiktaş, ailesiyle birlikte Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan özel bir havuzuna yüzmeye gitti. Su kaydırağından kayarak havuza giren Yusuf Asaf Tiktaş boğulurken, bir süre sonra ailesi ve çevredekilerin fark etmesi üzerine sudan çıkarılan Yusuf Asaf, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Özel 8 Eylül Hastanesine, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yusuf Asaf’ın dün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, acı haberi alan anne Saime ve baba Engin Tiktaş büyük üzüntü yaşadı.Küçük Yusuf Asaf’ın boğulma anı güvenlik kamerasındaÖte yandan beyin ölümü gerçekleştiği belirtilen Yusuf Asaf’ın havuzdaki boğulma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su kaydırağına çıkan Yusuf Asaf’ın kayarak havuza girdiği ve bir süre sonra boğulduğu anlar yer aldı. Bu sırada havuz içinde ve çevresinde bulunan diğer kişilerin Yusuf Asaf’ın boğulmasını fark etmemesi ise dikkat çekti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı