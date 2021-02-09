Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
70 bin TL değerindeki motosikleti böyle çaldı

70 bin TL değerindeki motosikleti böyle çaldı

hırsızlık anı

( BURSA ) BURSA

Güvenlik Kamerası Demir Makası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 


- Bursa'nın İnegöl İlçesinde evin önünde park halinde olan motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından Sabah'a karşı çalındı. Motosikletin çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Tolga G., 16 KRG 96 plakalı motosikleti park edilerek kilitledi. Park halindeki motosikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz bir kişi yanındaki demir makasıyla kilidi bir süre kesmeye çalıştı. Bir aracın geçtiğini görünce uzaklaşan şahıs bir süre sonra tekrar gelerek zinciri kırıp motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah evden çıktığında motosikletin yerinde olmadığını gören Tolga G. şok oldu. Kamera kayıtlarından motosikletinin çalındığı gören şahıs durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler motosikleti çalan şahsın peşine düştü. Çalınan motosikletin değerinin yaklaşık 70 bin TL olduğu öğrenildi. (SA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı