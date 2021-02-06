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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
7 bin TL 'lik vurgun yapan kapkaçcı 35 gün sonra yakalandı

7 bin TL 'lik vurgun yapan kapkaçcı 35 gün sonra yakalandı

-Hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüsü

Kapkaç Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

--Hırsızın emniyet anındaki fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde kısıtlama gününde bir kadının içinde 7 bin lira olan çantasını alıp kaçan kapkaçcı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 35 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 Ocak günü sokağa çıkma kısıtlaması esnasında bankadan para çekmek için dışarıya çıkan H.K isimli kadın 7 bin lira para çektikten sonra evine dönerken para dolu çantasını Namık Kemal Mahallesi Tuna Sokak'ta kapkapçıya kaptırmıştı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında kısa süreli kovalamaca sonucunda kapkaççının izini kaybeden kadın ve yanındakiler, içerisinde 7 bin TL bulunan çantayı boş bir şekilde yere atılmış halde bulmuştu. Olayın ardından zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.Z isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan A.Z tutuklanarak cezaevine konuldu. (MAE-SD-
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