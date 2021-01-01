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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
622 yıllık tarihi Bergama Ulu Camii'nde yeni yılın ilk cuma namazı

622 yıllık tarihi Bergama Ulu Camii'nde yeni yılın ilk cuma namazı

Tarihi camideki cuma namazından görüntüler

Yılbaşı Cuma Namazı Uttu Yeni Yıl 

-röportaj
-Genel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bergama ilçesindeki vatandaşlar, yeni yılın ilk cuma namazını Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından 1399 yılında yaptırılan 622 yıllık Ulu Camii diğer adıyla Yıldırım Camii'nde kıldı. Bergama ilçesindeki vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri çerçevesinde yılbaşı nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cuma namazını kılmak için evlerine yakın camilerin yolunu tuttu. 1399 yılında Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi Ulu Camii diğer adıyla Yıldırım Camii'nde de yeni yılın ilk günü hareketlilik yaşandı. 622 yıllık evlerine yakın tarihi camiye gelen vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara ise namazı, Bergama Ulucami İmam Hatibi ve aynı zamanda İzmir İl Müftülüğü Bergama Gençlik Koordinatörü Sedat Kahraman kıldırdı. Bursa Ulu Cami ile aynı anda yapılan Bergama Ulu Camii, aynı zamanda Kuzey Ege'nin ilk camisi olma özelliğini taşıyor.
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