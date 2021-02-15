600 yıllık camiyi böyle soydu

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-Röportaj



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Bursa'da 600 yıllık camiye girerek ses sistemi, mikrofon ve hoparlörleri çalan hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise kameralara yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde bulunan 600 yıllık Sivasiler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye Sivasiler Camii'ni gözüne kestiren kimliği belirsiz şüpheli, saat 18.30 sıralarında camiinin kapısının açık olmasını fırsat bilerek içeriye girdi. Yaklaşık 5 dakika caminin içerisinde duran şüpheli, buradaki ses sistemi, mikrofon ve hoparlörleri yanında bulunan çantaya doldurarak camiden çıktı. Çantası ağır gelen şüpheli, yol kenarında dinlenmek için durdu. Daha sonra biranda panik yapan şüpheli, çantasını sırtına alarak hareket etti. Yaşanan bu anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yatsı namazı için camiye gelen görevlileri, ses sisteminin olmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. (BÖ-



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