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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Güvenlik kamera görüntüleri

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Kadın Öğretmen Öğretmenler Suç Duyurusu 

-Çocukların oyun oynadığı anda öğretmenin çocuğu darp ettiği görüntüler
-Çocuğun yerde ağlaması
-Görevliler tarafından alınması

( SAKARYA ) -- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı- Durumu güvenlik kamerasından izleyen baba öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyerek şoke olan babası ise öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören iki kardeşten 5 yaşındaki M.U. öğretmeni tarafından darp edildi. Akşamüstü iki çocuğunu da kreşten almaya gelen baba çocuğunun sürekli kafasıyla oynadığını görünce ne olduğunu sordu. Küçük çocuk ağlamaya başlayınca ablası da M.U.’yu öğretmenlerinin ittirdiğini söyledi.

Durum üzerine kreşe dönüp güvenlik kameralarını izleyen baba izledikleri karşısında şoke oldu. Oğluna şiddet uygulayan öğretmeni kreş idaresine şikayet etmesine rağmen beklediği cevabı alamayan baba, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Çocuğun şiddete maruz kaldığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise 5 yaşındaki M.U. kaydırağın havuzunda oynarken bir kadın öğretmen tarafından çekilip yere itildiği görüldü.
(OK-BCT-
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