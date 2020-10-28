5. kattan düşme olayında şüpheli kuzenler tutuklandı

-- düşme anı güvenlik kamerası

-- ambualnsa alınma anı cep telefonu

-- Olayın yaşandığı yer aktüel



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı olayının ardından gözaltına alınan iki kuzeni tutuklandı. 5. Kattan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Kızık’ın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ö.K. ve İ.K. emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ne olmuştu? Gaziantep’te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızıklı hastanede tedavi altına alınmış olayın ardından anne Hatice Çimen’in şikayeti sonrası Kızıklı’nın kuzenleri gözaltına alınmıştı. (RY-SD-



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