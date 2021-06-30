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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
5. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

5. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Öğrencinin düştüğü balkon

Hastane İsaf Üniversite Öğrencisi 

-Binanın dış görüntüsü
-Düştüğü yer
-Sitenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da misafir olduğu teyzesinin evinin 5. katındaki balkondan düşen üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi 918. Sokak'ta bulunan Ufuk Kent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü öğrenci 22 yaşındaki Berkay Kalafat 3 gün önce memleketi Ordu'dan teyzesinin yanına geldi. Teyzesi evde uyuduğu bir sırada Berkay Kalafat 5. katın balkonundan aşağı düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Berkay Kalafat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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