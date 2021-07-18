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5 çocuğun yaralandığı kaza kamerada
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
5 çocuğun yaralandığı kaza kamerada

5 çocuğun yaralandığı kaza kamerada

Araç kamerasına yansıyan kaza anı

Araç Kamerası Bild Kamera Altın Amed 

-Kaza yapan otomobilden ve itfaiye ekipleri
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te otomobilin yoldan çıkarak devrildiği kazada 5 çocuk yaralanırken, kaza anı bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.Karabük’ten Safranbolu istikametine seyir eden Galip Özdoğan idaresindeki 78 AAZ 330 plakalı Tofaş marka otomobil, şerit değiştirmek isterken yanındaki aracı fark edip manevra yapınca refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ercin Nisa (8), Samed (7), Zeynep Ela (6), Öykü Seher (3) ve Yiğit Özdoğan (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 5 çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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