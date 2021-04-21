Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Olay yerinden detaylar

Ak Enerji Kamera Güvenlik Kamerası Ticari Araç Trol 

-Yaralılar
-Güvenlik kamerası
-Farklı açılardan detaylar
-Güvenlik kamerasını görüntünün en başına koyalım lütfen

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik nakil hattı beton direğine çarptı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza Saniye saniya güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Yeniceköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yeniceköy den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mustafa Gezer (23) yönetimindeki 16 AHD 978 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç parçalara ayrıldı. Kaza sonucu araç sürücüsü ile araçta bulunan arkadaşları Yunus Ilgar, Fatih Gilay ve Berat Topal, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza sonucu yaralanan 4 şahıs olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (SB-AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement