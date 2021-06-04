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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saatte talan etti...Hırsızlık zanlıları kamerada

4 kadın hırsız girdikleri evi yarım saatte talan etti...Hırsızlık zanlıları kamerada

Güvenlik kamerası giriş ve çıkış

Güvenlik Kamerası İş Görüşmesi Hırsız Kadın Hırsız Polis Ekipleri 

-Ev sahibinin konuşması
-Apartmandan görüntü
-Zorlanan kapı
-detaylar

( KONYA )- 4 kadın hırsızın girdikleri evden 5 bin lira nakit parayı çaldıktan sonra apartman çıkması kamerada KONYA

- Konya’da 4 kadın hırsızın ev sahipleri evden çıktıktan sonra eve girip talan ettikten sonra 5 bin lira nakit parayı alarak çıkmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Muzaffer Evren, apartman çalışanlarının maaşını vermek üzere bankadan para çekti, ardından yakın mesafede bulunan evine geldi. Muzaffer Evren, birkaç saat sonra iş görüşmesine gitmek için ailesi ile birlikte evden ayrıldı. Evden çıkmalarının ardından kısa süre sonra 2'şer kişi olarak 4 kadın arka arkaya apartmana girdi. Evin kapısı zorlayarak içeri giren ve yaklaşık 33 dakika boyunca evi talan eden şüpheliler, evden bulduğu 5 bin lira nakit parayı aldıktan sonra çocukların sesini duyunca evden ayrıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 4 kadının apartmana girmesi ve çıkması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 2'şer grup haline eve giren 4 kadının eve girmesi ardından hep birlikte evden ayrılması yer alıyor.
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