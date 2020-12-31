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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
4 günlük yılbaşı kısıtlamasında Kadıköy meydan boş kaldı

4 günlük yılbaşı kısıtlamasında Kadıköy meydan boş kaldı

Meydan drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Yılbaşı Kalaba Alabalık 


- Korona virüsle mücadele kapsamında yılbaşında uygulanan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında Kadıköy meydan boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydan havadan görüntülendi. Yılbaşı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’da başladı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Anadolu yakasının en işlek ve kalabalık meydanlarından biri olan Kadıköy meydan sessizliğe büründü. Boş kalan meydan drone ile havadan görüntülendi. (GE-AZ-
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