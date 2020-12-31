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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
4 günlük kısıtlamaya saatler kala Mahmut Gişelerde yoğun trafik

4 günlük kısıtlamaya saatler kala Mahmut Gişelerde yoğun trafik

Trafikten görüntü

Yılbaşı 

-Araç yoğunluğundan görüntü
-Drone görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Trafikte oluşan yoğunluk drone ile görüntülendi- Armağan Yılmaz-Volkan Kayalar İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar bu akşam itibariyle başlayacak olan 4 günlük kısıtlamaya saatler kala Mahmutbey Gişelerde, her iki yönde de trafikte yoğunluk oluştu. Gişelerdeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, İstanbul’un bir çok noktasında olduğu gibi Mahmutbey Gişeler’de de trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey Gişelerden Anadolu Yakası ve Edirne istikametine her iki yönde de yoğunluk yaşanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentin trafiği yüzde 60 seviyelerine yükselirken, trafikteki araç yoğunluğu drone ile görüntülendi. (MB-
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