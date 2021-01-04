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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
4 günlük kısıtlamanın ardından İstiklal Caddesi’nde yoğunluk

4 günlük kısıtlamanın ardından İstiklal Caddesi’nde yoğunluk

Tramvaya binen vatandaşlar

Polis Yabancı Turist Yılbaşı Sigara Zabıta 

-İstiklal Caddesi yoğunluk
-Röportaj
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye geneli yılbaşındaki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama sonrası vatandaşlar Taksim'e akın etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’ne akın ederek yoğunluğa sebep oldu. Esnaf 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kepenkleri açtı. Esnaf bu durumdan memnun kalırken polis ve zabıta ekipleri sıkı önlem ve tedbir alarak sosyal mesafe maske ve sigara içme gibi konularda vatandaşlara ara ara uyarılarda bulundu.
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