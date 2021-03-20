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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

- 31 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

-Hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

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-Görüntü GAZIANTEP_200321_31SUC_KAYDI_BULUNAN_MOTOSIKLET_HIRSIZI_YAKALANDI koduyla montaj tunele geçiliyor

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikleti çalan hırsız önce güvenlik kamerasın sonra ise polis ekiplerine yakalandı. 31 suç kaydı bulunan zanlı M.T. gözaltına alınarak tutuklandı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 olaya dair güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının M.T. isimli kişi olduğunu belirleyen ekipler M.T.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 31 suç kaydı bulunan M.T. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.T. tutuklanarak cezaevine konuldu. Güvenlik kamerasına yansıdı Anbean güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında apartman girişine konulan motosikleti rahat tavırlarla çıkaran M.T. çaldığı motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor. (MAE-LO-Y)
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