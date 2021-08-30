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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Gaziantepli şehitler unutulmadı

şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi,

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-Vali Gül ve diğer protokol üyelerinin şehitliklere karanfil bırakması,
-Kur'an-ı Kerim ve duaların okunması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Gaziantep protokolü şehitlikleri ziyaret etti GAZİANTEP

- Gaziantep’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılı nedeniyle Şehitliklerde de tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolaysıyla Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri erkan ve diğer protokol üyeleri ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program yeni şehitlik ziyareti sonrası sona erdi. (SVY-LO-Y)
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