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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

3 ağacı devirerek durabildi...Otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

kaza anı

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Direksiyon 

-olay yeri
-araçtan görüntü
-polis ekipleri
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 3 ağaca çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaldırımda yürüyen iki kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza Gaziantep'in İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. idaresindeki 65 AAG 628 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki üç ağacı biçtikten sonra duvara çarparak durabildi. kaza anında kaldırımda yürüyen iki kişi ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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