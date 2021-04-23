23 Nisan’da makama oturan Efsa Sezin Akın’dan başkanlık yorumu: “Neden olmasın”

-23 Nisan nedeniyle başkanlık makamına oturan Afsa Sezin Akın



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Yarış Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Efsa Sezin Akın’a teslim etti. Başkan Yücel Yılmaz gün dolayısıyla ayrıca BBB TV’de Büyükşehir Belediyesi’nin çektiği videoda rol alıp, haber sunan çocukları ağırladı. Makama oturan 6’ncı sınıf öğrencisi Efsa Sezin Akın ileride başkanlığı düşünür müsün sorusuna “neden olmasın” diye yanıt verdi.23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çekilen videoda daire başkanlarını canlandıran çocuklar Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu oldu. Yücel Yılmaz makam odasında daire müdürleriyle toplantı yaptığı masada minikleri ağırlayarak temsili olarak toplantı gerçekleştirdi. Yücel Yılmaz 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu da 6’ncı sınıf öğrencisi Efsa Sezin Akın’a emanet etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir müddet Büyükşehir Belediye Başkanı olan Efsa Sezin Akın’ın ilk talimatı korona virüs tedbirlerinin artırılması oldu.Videoda rol alan çocuklarla bir araya geldi23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı makamında çocuklarla karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz onların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. BBB TV’nin hazırladığı videoda daire başkanlarını canlandıran ve TV’de haber sunan minikleri ağırlayan Yücel Yılmaz onlarla temsili olarak dürüm değerlendirme toplantısı yaptı. BBB TV’de İtfaiye Daire Başkanını canlandıran Eymen Güneş, Zabıta Daire Başkanını canlandıran Alya Günay, Yol Şube Müdürünü canlandıran Adiz Küçük, Kent Estetiği Daire Başkanını canlandıran Fatmanur Çandır ile 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısını çalan orkestrayı yöneten Duru Fırat ile videoda kedinin sahibini oynayan Miray Alan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu oldu. Etkinlikte ayrıca BBB TV’de sunuculuk yapan Esila Örs, Anıl Zabun ve Derin Abul da yer aldı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çocuklara belediyeden isteklerini sordu. Sohbetin ardından çocuklara ve ailelerine hediyeler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz etkinlikte yer alan çocukları tebrik etti.“Neden olmasın”Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz günün ikinci etkinliğinde makam koltuğunu bir süreliğine Yarış Ortaokulu öğrencisi Efsa Sezin Akın’a bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan 6’ncı sınıf öğrencisi Afsa Sezin Akın’ın ilk talimatı korona virüsle ilgili oldu. Dezenfekte çalışmalarına ağırlık verilmesini isteyen Efsa Sezin Akın belediye olarak alınan önlemlerin yeterli olmasına rağmen biraz daha fazla tedbirlerin artırılmasını istedi. Efsa Sezin Akın çocukların spor yapabileceği tesislerin artırılmasını da isteyerek bir süreliğine de Büyükşehir belediye Başkanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan minik belediye başkanı Afsa Sezin Akın iç mimarlık eğitimi almak istediğini söyledi.



Belediye başkanlığını düşünür müsünüz sorusunu da yanıtlayan Akın, “neden olmasın” şeklinde cevap verdi.



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