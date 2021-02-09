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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- 23 ayrı suç kaydı bulunan bisiklet hırsızı yakalandı

- 23 ayrı suç kaydı bulunan bisiklet hırsızı yakalandı

Görüntü: 090221_GAZIANTEP_23_AYRI_SUC_KAYDI_BULUNAN_BISIKLET_HIRSIZI_YAKALANDI_27_SN_ koduyla Gaziantep FTP'ye geçildi.

Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri Bisiklet Hırsızı 

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-hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri,
-şüpheli şahsın emniyetten çıkarılması,
-çalınan elektrikli bisikletten görsel,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 23 ayrı suç kaydı bulunan ve son olarak 2 adet elektrikli bisiklet ile 1 adet bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede son zamanlarda meydana gelen bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında pek çok güvenlik kamerası incelenerek 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.G. isimli şüpheli şahsın adresi ve kimlik bilgileri tespit edildi. Toplam 23 adet suç kaydı bulunan R.G isimli şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. (SVY-SD-
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