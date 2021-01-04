-80 saatlik kısıtlamanın sona ermesi ardından dışarı çıkan vatandaşlar

-Hatice Balcı Röp.

-Hatice Sinan Röp.



( SAKARYA ) 2021'e evlerinde giren vatandaşlar: "Yılbaşı, yemek ve temizlik yaparak geçti" SAKARYA



- Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da yılbaşı günü ve hafta sonu uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında zamanlarını evlerinde geçiren vatandaşlar, 2021 yılına evlerinde yemek ve temizlik yaparak girdiklerini söylediler. Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ülkemizde geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca yılbaşı eğlencelerini önlemek için 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar, 2021 yılına çeşitli oyun ve etkinliklerle girdi. Kısıtlamalar sebebiyle yılbaşını evinde, ailesiyle çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile geçirdiğini belirten Hatice Balcı, salgının biran önce bitmesini ve eski günlere dönmeyi istediğini dile getirdi. Yeni yıla temizlik ve yemek yaparak geçtiğini belirten Hatice Sinan ise geçen sene dışarıda kutladıkları yılbaşını bu sene evlerinde kutladıklarını dile getirdi. Yeni yılı eski günlerdeki gibi kutlayamadık Salgın öncesi günlerin özlemini çektiğini belirten ve bu yılbaşının buruk geçtiğini dile getiren Hatice Balcı, “Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkmamaya çok alıştık evde durmaya. O yüzden çok standart geçti, yeni yılı eski günlerdeki gibi kutlayamadık. Yılbaşına, halk arasında da söylendiği gibi pijama, terlik, televizyon modunda geçirdik. 3 gün biraz sıkıcı oldu ama evde zaman geçirmek için birçok oyunlar vesaire bulmaya çalıştık ama belli bir zamandan sonra onlarda tükeniyor. Bu yılbaşının böyle geçmesi açıkçası buruk bir durum çünkü koronadan önceki günleri çok özlüyoruz. Açıkçası AVM’lerde alışveriş yapmayı, arkadaşlarla kafelerde oturup çay ve kahve içmeyi çok özledik. Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkartmayı özledik. Umarım en kısa zamanda bu durumu da atlatır eski günlerimize döneriz” dedi.

Yılbaşı, yemek ve temizlik yaparak geçti Yılbaşını temizlik ve yemek yaparak geçirdiğini belirten Hatice Sinan, “Yılbaşı, yemek ve temizlik yaparak geçti. Geçen seneye nazaran bu yıl kısıtlamalar geldi. Bizde tedbirlere uyduk ve evde kaldık, yılbaşını evimizde, ailemizle geçirdik. Çalıştığımız için de dinlenmiş olduk. Özetle yılbaşını pijama, terlik, televizyon ve temizlikle geçirdim” diye konuştu.

(OK-GY



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