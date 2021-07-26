2 kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi

-Önde motosikletin gitmesi

-Otomobilin motosiklete çarpması

-Motosiklette bulunan iki kişinin önce otomobilin ön tarafına sonrada yere düşmesi

-Yaralanmaları

-Otomobil sürücüsünün ve yanındakilerin yaralının yanına gitmesi



( ADANA ) ADANA



- Adana’da bir otomobilin motosiklete arkadan çarparak iki kişiyi yaralaması anbean araç kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Yumartalık- Ceyhan karayolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki 01 DSD 29 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Umut Sezik’in yönetimindeki 01 L 0863 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Sezik, metrelerce yükseldikten sonra başını asfalt zemine çarptı. Yolcu konumundaki arkadaşı Berat Coşgun'da düşerek sürüklendi. Otomobilden inen otomobil sürücüsü Serdar Demiryürek’in durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Berat Coşgun'un durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsü Umut Sezik’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobildeki çocukların panik halindeki konuşmaları da yer aldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Demiryürek, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FKE-

