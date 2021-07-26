Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
2 kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi

2 kişinin yaralandığı kaza anbean görüntülendi

Otomobilin gelmesi

İlk Müdahale Jandarma Karakolu Araç Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Önde motosikletin gitmesi
-Otomobilin motosiklete çarpması
-Motosiklette bulunan iki kişinin önce otomobilin ön tarafına sonrada yere düşmesi
-Yaralanmaları
-Otomobil sürücüsünün ve yanındakilerin yaralının yanına gitmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir otomobilin motosiklete arkadan çarparak iki kişiyi yaralaması anbean araç kamerasına yansıdı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Yumartalık- Ceyhan karayolunda meydana geldi. Serdar Demiryürek yönetimindeki 01 DSD 29 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Umut Sezik’in yönetimindeki 01 L 0863 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Sezik, metrelerce yükseldikten sonra başını asfalt zemine çarptı. Yolcu konumundaki arkadaşı Berat Coşgun'da düşerek sürüklendi. Otomobilden inen otomobil sürücüsü Serdar Demiryürek’in durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Berat Coşgun'un durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsü Umut Sezik’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise otomobildeki araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobildeki çocukların panik halindeki konuşmaları da yer aldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Demiryürek, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı