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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

Kavgadan görüntü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga 

-Bıçaklanma anı

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara'nın Sincan ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde gençlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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