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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı servis kazası kamerada

2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı servis kazası kamerada

Kaza anı

( SAMSUN ) SAMSUN

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon Aydınlatma Direği 


- Samsun'da 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı servis kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesi'ne ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi. Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Halim Türk(58) ve Kenan Demir(34) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 23 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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