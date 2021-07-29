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2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

2 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Gözaltı Bıçaklı Kavga Saldırı 

-kavga anları

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişiyi ağır şekilde yaralayan şahıs tutuklandı. Bıçaklı kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bartın’da Hendekyanı Caddesinde meydana gelen olayda H.N. (41) ile aralarında husumet bulunan A.O.K. (56) ve oğlu B.K. (22) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine H.N. eline aldığı bıçakla A.O.K. ve oğlu B.K.’ya saldırdı. Bıçaklı saldırıda yaralanan A.O.K. ve oğlu B.K., 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan H.N. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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