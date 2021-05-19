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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
19 mayısta Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

19 mayısta Türk bayraklı bisiklet korteji havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

19 Mayıs Belediye Başkanı Bisiklet Turu Bisiklet 

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( İSTANBUL - DRONE)- Pendik’te bisikletli 19 Mayıs coşkusu İSTANBUL

- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Pendik’te dev Türk bayraklı bisiklet turu gerçekleştirildi.
Pendik belediyesi tarafından düzenlenen, vatandaşların katılım sağladığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Pendik'te 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı pandemi kuralları içerisinde kutlandı. Etkinlik kapsamında 14 ile 20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle dev Türk bayrağı açarak korteje katıldı.
Bisikletlerini alan gençler bayraklarla Pendik Sahil'inde tur attı. Marşlar ve bayraklar eşliğinde, sosyal mesafe kurallarına da uyarak 19 Mayıs tüm coşkusuyla kutlandı. Sahildeki vatandaşların da marşlarla ve Türk bayraklarıyla bisikletli gençlere eşlik etmeleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Etkinliğe katılan Ayşe Öz, “ Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum bu anlamlı günü biz gençlere armağan etti. Pendik belediye başkanı Ahmet Cin’e de çok teşekkür ederiz, böylesine anlamlı bir günde biz gençleri unutmayarak, bisikletli bir etkinlik düzenledi.
Burada ortam çok güzel her şey için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
(AZ-
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