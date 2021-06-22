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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada

18 yaşındaki gencin Galata Kulesi'nden atlama anı kamerada

Gencin atlama anı

Kamera Güvenlik Kamerası Ziyaretçiler Kışla 

-Detay

( İSTANBUL -TEKRAR) İSTANBUL

- Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atlamıştı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralanmıştı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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