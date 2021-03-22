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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
17 gündür kayıp genç kız göl kıyısında ölü olarak bulundu

17 gündür kayıp genç kız göl kıyısında ölü olarak bulundu

-Genç kızın son görüntüsüne ait güvenlik kamerası kaydı

Genç Kız Jandarma Güvenlik Kamerası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-foto

( ISPARTA )-Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı ISPARTA

- Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 5 Mart’tan bu yana kayıp olarak aranan Zilfinur Bakır (23), Eğirdir Gölü Yeşiköy mevkiinde ölü olarak bulundu. Yalvaç ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Zilfinur Bakır (23), 5 Mart günü ‘markete gidiyorum’ diyerek evden çıkmış kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp kızın kaybolduğu gün Yalvaç-Isparta arasında sefer yapan bir yolcu minibüsüne bindiği ve Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde indiği iddia edildi. Bu iddia üzerine emniyet ve jandarma ekipleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda genç kıza ait bir ize rastlanılamadı. Gelendost ilçesi Yeşilköy yakınlarındaki göl kıyısında bugün ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Zilfinur Bakır’a ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye giderek, detaylı bir inceleme yaptı. İncelemenin ardından Zilfinur Bakır’ın cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Zilfinur Bakır’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan Zilfinur Bakır’ın 5 Mart’ta saat 10.30 sıralarında yolda yürüdüğü sırada güvenlik kamerasına görüntüleri yansıdı. Görüntülerde Bakır’ın tek başına yolda yürüdüğü görülüyor. (ÜMG-ASA-
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