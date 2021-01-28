Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
17 bin TL harcadı, ağaçlarını keseni fotokapanla yakaladı

17 bin TL harcadı, ağaçlarını keseni fotokapanla yakaladı

Fotokapan görüntüsü

Jandarma Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Kayısı Bahçesi 

-Kesilen kayısı ağaçlarından görüntü

( ELAZIĞ )- Elazığ’da bir kişi sürekli bahçesine zarar verilmesi üzerine 17 bin TL masraf yaparak fotokapanla şahsı tespit edip yakalanmasını sağladı ELAZIĞ

- Elazığ’da bir kişi kayısı bahçesindeki ağaçları kesip, kıran kişiyi yakalamak için 17 bin TL masraf edip foto kapan yerleştirdi. Şahıs ağaçlara zarar verirken görüntülenip, yakalandı hakkında yasal işlem yapıldı. Olay, Baskil’in Gemici köyünde bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kürüm’e ait 20 dönümlük bahçedeki bazı kayısı ağaçları 2 ay önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. Yeniden fidan diken Kürüm’ün bahçedeki ağaçları 2 ay içerisinde 3 defa daha kesilip kırıldı. Bu durum karşısında şahsı tespit etmek isteyen Kürüm, 17 bin TL harcayarak hem fotokapan hemde belirli bir noktaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Önceki gün yine fidanların kırıldığını fark eden Kürüm, foto kapan görüntülerine şahsın yansıdığını belirleyerek durumu jandarmaya bildirdi. Şahsın, Ş.A. olduğu tespit edildi, jandarma ekipleri tarafından şahıs yakalanarak ifadesi alınıp yasal işlem başlatıldı. İlk önceleri ağaçların kesilmesini çok önemsemediğini ifade eden Ahmet Kürüm, ”İlkinde 150 kök kayısı ağacımıza zarar verilmişti. Biz çok önemsemedik. Olabilir dedik. Daha sonra tekrar kayısı ağaçlarını diktik, tekrar kesildi. Yaklaşık bir hafta sonra oldu bu olay. 3. kez yine aynı olay oldu. En son olay da ise yeni ektiğimiz kayısılar ve eski kayısı ağaçlarımız kesilmişti. Bu olaylardan sonra gittim 17 bin liraya 4 tane kamera aldım.3 tanesi fotokapandı. Geçtiğimiz gün telefonuma bir uyarı geldi. Kamera da akşam saatlerinde bir kişi yine kayısı ağaçlarını kesiyordu" dedi.
Kayısılarına zarar veren kişiyi kameralardan teşhis edip şikayette bulunduklarını ifade eden Kürüm, 2 ayda 460 kök kayısı ağacı kesen şahsı tanıdıklarını ancak neden böyle yaptığını bilmediklerini belirterek, hakkında şikayetçi olduklarını aktardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement