Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada

16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsız kamerada

emniyetin verdiği güvenlik kamerası

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-zanlının yakalanması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.’nün bir binadan motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayı, Gaziantep’in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. 16 suç kaydı bulunan H.Ö. binaya gelerek girişte bulunan motosikleti alıp kaçtı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamersına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsızlık olayını 16 suç kaydı bulunan H.Ö.’nün yaptığını tespit etti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanana H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. (LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement