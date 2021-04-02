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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı

15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay, kameralara yansıdı

Güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yüksek Gerilim Hattı Araç Kamerası Kamera Yüksek Gerilim 


- Küçükçekmece'de elektrik tellerine konan kuşları kovmak isteyen. Küçükçekmece'de güvercin besleyen 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokaktan geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla yüksek gerilim hattına vuran Özkan, birden akıma kapılarak hayatını kaybederken, kuzeni de hafif yaralandı. Yaşanan olay çevredeki bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının gürültüyle patladığı görüldü.

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